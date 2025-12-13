Roma cresce la tensione per Zirkzee | Gasperini lo vuole subito lo United prende tempo

La trasferimento di Joshua Zirkzee tra Roma e Manchester United rischia di complicarsi ulteriormente, alimentando tensioni tra le parti. Mentre il tecnico Gasperini insiste per averlo subito, i Red Devils temporeggiano, rendendo l’attesa sempre più snervante e incerta. La trattativa si fa sempre più delicata, con l’obiettivo di trovare una soluzione rapida e soddisfacente per tutti.

L’attesa comincia a diventare snervante. Per Gian Piero Gasperini e per la Roma, la questione Joshua Zirkzee è ormai una priorità assoluta, ma la strada resta in salita. A Trigoria l’obiettivo è chiaro: consegnare al tecnico un nuovo centravanti già nei primissimi giorni di gennaio, così da intervenire subito su un reparto offensivo che continua a faticare. La necessità è evidente, così come la volontà del club di non trascinare la trattativa troppo a lungo. Il problema, però, è rappresentato dal Manchester United, che non sembra avere alcuna fretta. La gestione targata Ruben Amorim sta valutando con grande cautela ogni mossa in uscita, anche alla luce degli impegni internazionali e delle assenze che potrebbero pesare nelle prossime settimane. Sololaroma.it

