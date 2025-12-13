Roma-Como lunedì 15 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:45 si disputa Roma-Como all'Olimpico, ultima sfida della giornata 15 del campionato di Serie A. Un incontro che promette emozioni e sfide interessanti tra due squadre con obiettivi diversi, in un match che chiude il programma di questa giornata. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici.

Il match dell’Olimpico tra Roma e Como va in scena lunedì sera e chiude ufficialmente la giornata 15 del campionato di Serie A. Ci sono in palio punti importanti per la corsa Champions di entrambe le squadre, dato che anche i lariani non possono tirarsi indietro ora che sono. Partiamo però dai lupi che hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

