Roma-Como lunedì 15 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Posticipo tutto da gustare all’Olimpico

Lunedì 15 dicembre 2025 alle 20:45 si disputerà il match tra Roma e Como all’Olimpico, chiudendo la giornata 15 del campionato di Serie A. Un incontro atteso che promette spettacolo e sfide interessanti, con formazioni pronte a dare il massimo. Di seguito, tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici del posticipo serale.

© Infobetting.com - Roma-Como (lunedì 15 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Posticipo tutto da gustare all’Olimpico Il match dell’Olimpico tra Roma e Como va in scena lunedì sera e chiude ufficialmente la giornata 15 del campionato di Serie A. Ci sono in palio punti importanti per la corsa Champions di entrambe le squadre, dato che anche i lariani non possono tirarsi indietro ora che sono. Partiamo però dai lupi che hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Roma-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A - 45 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . sport.sky.it

Roma-Como, il pronostico: il rilancio dei giallorossi affidato a Dybala - Como quote analisi statistiche precedenti della 15ª giornata di Serie A in programma lunedì alle 20. gazzetta.it

Serie A, zona Europa in attesa di Roma-Como - facebook.com facebook

Serie A, zona Europa in attesa di Roma-Como x.com