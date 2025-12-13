Roma-Como Dybala verso un’altra panchina | Gasperini aspetta segnali
Paulo Dybala si avvicina alla sfida tra Roma e Como in un ruolo che potrebbe ripetersi: quello di subentrante. La sua presenza in panchina sembra diventare una costante, mentre Gasperini valuta i segnali per decidere l’utilizzo dell’attaccante argentino durante la partita.
Paulo Dybala si avvicina a Roma-Como con un ruolo che ormai rischia di diventare abituale: quello di alternativa a gara in corso. Dopo Napoli, Cagliari e Celtic, anche contro i lariani l’argentino va v erso una nuova partenza dalla panchina. Le condizioni fisiche non sono ancora ideali e i minuti concessi nelle ultime uscite non hanno convinto del tutto lo staff tecnico. Per Gian Piero Gasperini le scelte offensive, al momento, seguono una logica precisa. È complicato rinunciare a Pellegrini, riferimento centrale del gioco, così come a Ferguson, reduce dalla doppietta europea, mentre Soulé si è guadagnato spazio e fiducia grazie alle ultime prestazioni, soprattutto in Scozia. Sololaroma.it
