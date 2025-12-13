Roma blocco del traffico domenica 14 dicembre | fasce orarie chi può circolare e vie interdette

Domenica 14 dicembre, Roma attua un blocco del traffico per ridurre lo smog. La decisione, presa dal Campidoglio, prevede limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti nell'area della ZTL Fascia Verde, con fasce orarie e vie interdette. L'iniziativa mira a migliorare la qualità dell'aria e a sensibilizzare sulla tutela ambientale nella città.

(Adnkronos) – Stop al traffico a Roma a causa del troppo smog. È quanto deciso dal Campidoglio per domenica 14 dicembre, in cui non sarà permessa la circolazione ai veicoli più inquinanti nell'area della cosiddetta Ztl Fascia Verde. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti firmato un'ordinanza specifica dopo che, secondo quanto segnalato dall'Arpa . Periodicodaily.com

Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove - Domenica 14 dicembre a Roma c’è il blocco del traffico per troppo smog. fanpage.it

Blocco traffico Roma 7 dicembre 2025: orari e deroghe - Attenzione al blocco del traffico a Roma il 7 dicembre 2025 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it