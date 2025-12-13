Roma avanti per Zirkzee | i dettagli dell’affare a gennaio

Roma continua a lavorare con determinazione per portare a termine l’affare Zirkzee a gennaio. L’obiettivo principale di Massara e Gasperini rimane l’attaccante olandese, con i dirigenti che seguono da vicino gli sviluppi. Nonostante le strategie di mercato, l’attenzione resta focalizzata sulle sfide sul campo, ma l’interesse per il trasferimento si fa sempre più concreto.

L’olandese resta l’obiettivo principale di Massara e Gasperini, che continuano a lavorarci in maniera importante: le ultime La Roma, Gasperini più che altro, non vede l’ora di arrivare al mercato di gennaio, anche se a parole cerca di tenere l’attenzione giustamente sul campo. Perché poi è sempre quello che decide, e dopo due sconfitte consecutive è arrivata la super prestazione di Glasgow che costituisce una risposta importante. In particolare quella di Ferguson, che spera di cambiare in qualche modo il suo destino. Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato.it L’irlandese potrebbe comunque tornare già a gennaio al Brighton, perché è vero che col Celtic ha fatto benissimo, ma non può cancellare quello che non è riuscito a dare in questi primi mesi. Calciomercato.it

