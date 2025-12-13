Rocambolesco inseguimento sulla statale | donna in fuga fermata dopo chilometri

Una fuga rocambolesca sulla statale ha impegnato le forze dell'ordine per diverse ore, coinvolgendo una donna di Latiano alla guida di una Fiat Panda. L'inseguimento, iniziato nel centro di Brindisi e protrattosi lungo la superstrada, ha generato tensione e scompiglio, con la donna fermata solo al termine di un lungo inseguimento.

BRINDISI – La mattinata di oggi (13 dicembre 2025) si è animata nel centro di Brindisi prima, e sulla superstrada poi, con l’inseguimento di una donna di Latiano alla guida di una Fiat Panda che ha impegnato per diverse ore le forze dell'ordine, seminando il panico per chilometri. Tutto è. Brindisireport.it Rocambolesco inseguimento sulla statale: donna in fuga fermata dopo chilometri - Una folle corsa dalla litoranea brindisina fino alle porte di Tuturano. brindisireport.it

Furgone non si ferma all'alt, impatto con auto e donna ferita - Dopo un rocambolesco inseguimento sulla statale Adriatica, nel corso del quale è rimasta ferita una donna, la polizia stradale riesce a bloccare un furgone: identificati i tre uomini a bordo del mezzo ... ansa.it

Ha rubato un monopattino elettrico ed è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo un rocambolesco inseguimento. E’ andata decisamente male a un 21enne italiano di Saronno, con svariati precedenti alle spalle, uscito dal carcere giusto a luglio d - facebook.com facebook

© Brindisireport.it - Rocambolesco inseguimento sulla statale: donna in fuga fermata dopo chilometri

TG7 Basilicata News. Furti rocambolesco inseguimento, Pericolo Maratea frane, Dipendenza gioco

Video TG7 Basilicata News. Furti rocambolesco inseguimento, Pericolo Maratea frane, Dipendenza gioco Video TG7 Basilicata News. Furti rocambolesco inseguimento, Pericolo Maratea frane, Dipendenza gioco