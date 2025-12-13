Rocambolesco inseguimento in città e sulla provinciale | arrestata giovane automobilista

Una giovane automobilista è stata arrestata dopo un rocambolesco inseguimento iniziato a Punta Penne, sulla litoranea nord di Brindisi. La donna ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri, dando vita a un pericoloso inseguimento che si è protratto per diversi chilometri prima di concludersi con il suo fermo.

BRINDISI – È stata arrestata e condotta in carcere la donna che stamattina (sabato 13 dicembre) ha ignorato l'alt imposto dai carabinieri in località Punta Penne, sulla litoranea nord di Brindisi, dando vita a un lungo e pericoloso inseguimento, che dopo vari chilometri si è concluso alle porte.