RizzoStelle i biscotti novaresi che aiutano a pagare le cure odontoiatriche ai bambini

RizzoStelle è un progetto che unisce tradizione e solidarietà, offrendo biscotti novaresi per finanziare cure odontoiatriche gratuite ai bambini. Promosso da Territorio e Cultura in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e sostenuto dalla Fondazione Comunità Novarese, il progetto mira a sostenere l’odontoiatria pediatrica attraverso iniziative di beneficenza e sensibilizzazione.

Al via il nuovo progetto di odontoiatria pediatrica solidale Dess (Denti sani a scuola) promosso da Territorio e Cultura in partenariato con l’Università del Piemonte Orientale e sostenuto dalla Fondazione Comunità Novarese.Fanno parte della rete istituto comprensivo Bottacchi, Agorà Donatello. Novaratoday.it

Biscottificio Camporelli a Novara

