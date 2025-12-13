Rivedrò Allegri con lui grande legame

L'allenatore esprime il suo rispetto per Allegri e il forte legame con lui, sottolineando l'onore di tornare a San Siro. La squadra è consapevole della sfida contro un avversario di livello, ma si mostra soddisfatta dei risultati ottenuti finora, mantenendo un atteggiamento positivo e determinato verso la partita.

"Tornare a San Siro è un onore, giochiamo contro una grande squadra, ma siamo contenti di quanto stiamo facendo. E fiduciosi". Classifica e momento suggeriscono come il Sassuolo sia nelle condizioni migliori per affrontare i rossoneri. Giocano in casa loro, e gioca in casa anche Giovanni Carnevali, manager milanese che Giorgio Squinzi volle al timone del ‘suo’ Sassuolo che si affacciava, ormai più di 10 anni fa, alla massima serie. Da allora, ha detto Carnevali a margine dell’assemblea di Lega, "credo che, al di là dell’anno della retrocessione, abbiamo portato avanti un progetto serio, che è cresciuto e continua anche grazie alla proprietà". Ilrestodelcarlino.it

