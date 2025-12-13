Riunioni di lavoro neanche una su quattro viene considerata utile e due italiani su cinque ammettono di fare tutt’altro mentre sono collegati

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il nuovo Osservatorio ASUS Business–Research Dogma, meno di un quarto delle riunioni di lavoro viene ritenuto utile, con molti italiani che si distraggono durante i collegamenti. Le differenze di comportamento tra uomini e donne emergono chiaramente, tra cura dell’immagine e atteggiamenti più informali, riflettendo le trasformazioni dello smart working.

Lo spiega il nuovo Osservatorio ASUS Business–Research Dogma. Da remoto, le donne curano inquadratura e immagine, gli uomini, invece, si concentrano soprattutto sullo sfondo e adottano l’«uniforme» dello smart working: camicia «da ufficio», pantaloncini e pantofole. Vanityfair.it

riunioni di lavoro neanche una su quattro viene considerata utile e due italiani su cinque ammettono di fare tutt8217altro mentre sono collegati

© Vanityfair.it - Riunioni di lavoro, neanche una su quattro viene considerata utile (e due italiani su cinque ammettono di fare tutt’altro mentre sono collegati)

Come fare interventi efficaci nelle riunioni? Ecco 3 consigli per te!

Video Come fare interventi efficaci nelle riunioni? Ecco 3 consigli per te!