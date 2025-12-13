Riunioni di lavoro neanche una su quattro viene considerata utile e due italiani su cinque ammettono di fare tutt’altro mentre sono collegati
Secondo il nuovo Osservatorio ASUS Business–Research Dogma, meno di un quarto delle riunioni di lavoro viene ritenuto utile, con molti italiani che si distraggono durante i collegamenti. Le differenze di comportamento tra uomini e donne emergono chiaramente, tra cura dell’immagine e atteggiamenti più informali, riflettendo le trasformazioni dello smart working.
Lo spiega il nuovo Osservatorio ASUS Business–Research Dogma. Da remoto, le donne curano inquadratura e immagine, gli uomini, invece, si concentrano soprattutto sullo sfondo e adottano l’«uniforme» dello smart working: camicia «da ufficio», pantaloncini e pantofole. Vanityfair.it
