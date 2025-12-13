Ritornano le sirene arabe per Matteo Politano

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'interesse dei club sauditi per Matteo Politano si riaccende, riporterando l'attenzione sull'esterno azzurro. Dopo i rumors e le trattative passate, le sirene provenienti dall'Arabia Saudita tornano a farsi sentire, riaccendendo la possibilità di un trasferimento imminente.

Torna l’interesse dei club sauditi per l’esterno azzurro. Ritorno di fiamma da parte di alcuni club dell’Arabia Saudita per l’esterno azzurro Matteo Politano, fresco di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

ritornano le sirene arabe per matteo politano

© Forzazzurri.net - Ritornano le sirene arabe per Matteo Politano

Mammagiulia piange e figliachiara la difende! #shorts

Video Mammagiulia piange e figliachiara la difende! #shorts