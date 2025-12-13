RITA DALLA CHIESA | LASCIAI FORUM PER UNA BUGIA SAREI AL MIO POSTO ANCORA OGGI

Rita Dalla Chiesa si confida a Monica Setta nel programma “Storie al Bivio”, svelando motivazioni e emozioni legate alla sua scelta di lasciare Forum. Un racconto intimo e sincero che rivela dettagli inediti sulla sua carriera e sui motivi che l’hanno portata a cambiare strada.

Rita Dalla Chiesa si racconta a Monica Setta nel salotto di “Storie al Bivio”, in onda sabato 13 dicembre alle 15.30 su Rai2. Un’intervista intensa tra pubblico e privato. Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv. Con queste parole l’ex conduttrice Mediaset, oggi parlamentare di Forza Italia, ammette che potrebbe tornare sul piccolo schermo. Lo fa ospite da Monica Setta a “Storie al Bivio”. Bubinoblog Rita Dalla Chiesa spiega perché lasciò Forum: “Mi dissero che avrebbe chiuso, sbagliai a non andare da Berlusconi” - Rita Dalla Chiesa torna a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua carriera: l’addio a Forum. fanpage.it

Rita Dalla Chiesa: «Pentita di aver lasciato Forum, Silvio Berlusconi mi avrebbe detto la verità. Fabrizio Frizzi? L'ho perso due volte» - Ospite a Storie di donne al bivio, Rita Dalla Chiesa torna a raccontarsi senza filtri, ripercorrendo alcuni dei capitoli più delicati della sua vita professionale e privata. msn.com

