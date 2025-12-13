Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Torino Cremonese 1-0 Gol di Vlasic

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti live sui match e le prestazioni delle squadre. La giornata si apre con Torino-Cremonese, conclusa con il gol di Vlasic. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e analisi sul campionato italiano e sulla Juventus.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Juventusnews24.com

LBA | Calendario, risultati e classifica della 11a giornata 2025-26 - 26, che è l'edizione numero 104 del massimo campionato di pallacanestro ... pianetabasket.com