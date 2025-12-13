Ristori per gli alluvionati Il Comune anticipa gli aiuti alle famiglie danneggiate

Il Comune ha annunciato l’anticipazione dei ristori per le famiglie colpite dall’alluvione di Malacoda, avvenuta quasi quattordici mesi fa. L’evento ha provocato l’evacuazione di oltre 60 residenti tra Pettinamiglio e Petrazzi, e ora si cercano di accelerare gli aiuti per supportare le comunità ancora in difficoltà.

Sono trascorsi quasi quattordici mesi dall'alluvione di Malacoda, che causò l'evacuazione di oltre 60 residenti tra Pettinamiglio e Petrazzi. Ed oltre un anno di distanza da quella notte tra il 17 ed il 18 ottobre del 2024 che nessuno a Castello ha dimenticato, sono in arrivo i ristori per gli alluvionati a seguito della dichiarazione e del riconoscimento dello stato d'emergenza: con una determina dello scorso 9 dicembre, il Comune di Castelfiorentino ha infatti impegnato una somma di poco superiore agli 84mila euro. Si tratta del contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili o al ripristino o sostituzione dei beni mobili danneggiati dagli eventi emergenziali di oltre un anno fa, sino ad un massimo di 3mila euro per nucleo familiare.