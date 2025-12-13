Ristorante posta video spot su TikTok marito beccato dalla moglie a cena con l'amante e cacciato di casa

Un video pubblicato su TikTok ha catturato un episodio di forte tensione in un ristorante di Catania, dove un uomo di 42 anni è stato sorpreso dalla moglie mentre cenava con l'amante. La scena ha avuto conseguenze immediate, portando alla cacciata dell'uomo di casa e attirando l'attenzione sui social network.

Protagonista della storia un 42enne siciliano, beccato dalla moglie a cena con l'amante in un locale di Catania. A rendere noto l'accaduto è il Codacons Sicilia a cui l'uomo ha deciso di rivolgersi sostenendo di essere stato ripreso a sua insaputa. Fanpage.it Ristorante posta video spot su TikTok, marito beccato dalla moglie a cena con l’amante e cacciato di casa - Protagonista della storia un 42enne siciliano, beccato dalla moglie a cena con l'amante in un locale di Catania ... fanpage.it

