Riscossione Aterp sotto accusa Codacons | Macelleria sociale su cittadini fragili
L'attenzione si concentra sulle pratiche di riscossione di Aterp in Calabria, con il Codacons che denuncia un presunto trattamento scorretto ai danni di cittadini fragili. Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale dell'associazione, evidenzia le criticità legate alle modalità di riscossione, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei cittadini coinvolti.
Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, interviene sulle riscossioni di Aterp in Calabria.Si legge in una nota: “I fatti parlano chiaro, al di là di ogni comunicato autoassolutorio. Aterp dopo le diffide del Codacons, è stata costretta a riconoscere ufficialmente gravi errori. Reggiotoday.it
