Riqualificazione del rione Santa Croce siglato protocollo tra Comune e Regione per i lavori

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un protocollo tra Comune e Regione per la riqualificazione del rione Santa Croce. L’intervento prevede lavori di riqualificazione urbana e la realizzazione di alloggi a canone sostenibile, rappresentando un passo importante nel miglioramento delle condizioni abitative e della qualità della vita nel quartiere.

Nuovo passo avanti verso i lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel rione Santa Croce, un progetto dal valore complessivo di 2.994.978,61 euro. La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Franco Miccichè, ha approvato e autorizzato il protocollo d’intesa. Agrigentonotizie.it

