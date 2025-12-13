Riqualificazione del rione Santa Croce siglato protocollo tra Comune e Regione per i lavori

È stato firmato un protocollo tra Comune e Regione per la riqualificazione del rione Santa Croce. L’intervento prevede lavori di riqualificazione urbana e la realizzazione di alloggi a canone sostenibile, rappresentando un passo importante nel miglioramento delle condizioni abitative e della qualità della vita nel quartiere.

Nuovo passo avanti verso i lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel rione Santa Croce, un progetto dal valore complessivo di 2.994.978,61 euro. La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Franco Miccichè, ha approvato e autorizzato il protocollo d'intesa.

Teleacras - Agrigento: decolla il progetto “Santa Croce”

