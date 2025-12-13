Ripreso al ristorante con l’amante a Palermo | il video sui social fa crollare il matrimonio

Un video girato in un ristorante di Palermo ha rivelato un uomo di 42 anni con l’amante, provocando una forte reazione sui social e mettendo in crisi il suo matrimonio. La registrazione, realizzata senza il suo consenso durante un video promozionale, ha scatenato commenti e speculazioni, portando alla luce una vicenda che ha avuto ripercussioni personali e pubbliche.

Era dove non avrebbe dovuto essere, come nella vicenda della coppia di amanti sorpresa da milioni di persone al concerto dei Coldplay, e il matrimonio è andato a rotoli: un uomo di 42 anni è stato ripreso all’interno di un ristorante di Palermo durante la realizzazione di un video promozionale destinato ai social, senza essere stato informato né aver espresso alcun consenso. La cena “di lavoro”. Feedpress.me Ripreso al ristorante con l’amante a Palermo: il video sui social fa crollare il matrimonio - Era dove non avrebbe dovuto essere, come nella vicenda della coppia di amanti sorpresa da milioni di persone al concerto dei Coldplay, e il matrimonio è ... gazzettadelsud.it

Beccato al ristorante con l'amante grazie a un video sui social: a Palermo si ripete il "caso kisscam" del concerto dei Coldplay - Il fatto viene raccontato da Codacons a cui l'uomo, allontanato da casa dalla moglie dopo essere stato scoperto, si è rivolto perché ripreso senza consenso ... corriere.it

Domenico Manzo scomparso o fatto sparire? Le telecamere di un ristorante lo hanno ripreso la sera dell’8 gennaio 2021 a #PratadiPrincipatoUltra (#Avellino). Ma quando sono arrivati i Carabinieri le immagini non c’erano più. “Avrebbero raccontato tutto”, dic - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Ripreso al ristorante con l’amante a Palermo: il video sui social fa crollare il matrimonio