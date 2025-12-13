Riposto il sindaco conferisce le Chiavi della Città a Suor Guglielmina

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha consegnato ieri sera le Chiavi della Città a Suor Guglielmina del Gesù Crocefisso, riconoscendo il suo importante contributo nel campo dell’educazione, dell’impegno umano e spirituale. L’evento si è svolto nel salone municipale, tra emozione e gratitudine, celebrando oltre quarant’anni di dedizione e servizio alla comunità.

Nel salone municipale di Riposto, colmo di emozione e gratitudine, il sindaco Davide Vasta ha conferito ieri sera le Chiavi della Città a Suor Guglielmina del Gesù Crocefisso, al secolo Antonietta Vozzo, rendendo omaggio a un impegno educativo, umano e spirituale che da oltre quarant’anni. Cataniatoday.it Quarant’anni al servizio della comunità: Riposto premia Suor Guglielmina - Riposto rende omaggio a una delle sue figure più amate, scegliendo di affidarle uno dei simboli più alti della comunità: le ‘Chiavi della Città’. blogsicilia.it Riposto premia le sue eccellenze, conferiti gli Onori del Gonfalone a cinque giovani talenti della città - Questa mattina, nel Salone municipale del Palazzo di Città di Riposto, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna degli Onori del Gonfalone, il riconoscimento istituito dall’amministrazione comuna ... gazzettinonline.it

Riposto: il sindaco Vasta incontra Carabinieri, Polizia e Guardia Costiera per lo scambio di auguri e ringrazia il loro impegno. #Riposto #ForzeDellOrdine #Sicurezza #Comune #Auguri - facebook.com facebook

© Cataniatoday.it - Riposto, il sindaco conferisce le Chiavi della Città a Suor Guglielmina

Cittadinanza onoraria a Giovanni Malago` e a Gian Francesco Lupattelli a Valdengo

Video Cittadinanza onoraria a Giovanni Malago` e a Gian Francesco Lupattelli a Valdengo Video Cittadinanza onoraria a Giovanni Malago` e a Gian Francesco Lupattelli a Valdengo