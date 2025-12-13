Rinnovo Yildiz Juve | la famiglia è a Torino papà Engin entra in azione Nuovo incontro tra le parti entro Natale sul tavolo questa nuova proposta

La trattativa per il rinnovo di Yildiz con la Juventus entra nella fase cruciale, con il padre del giocatore, Engin, a Torino per un incontro decisivo con la dirigenza. La società si prepara a offrire i 6 milioni richiesti, sperando di definire al più presto il futuro del talento turco nel club bianconero.

Rinnovo Yildiz Juve, papà Engin a Torino per il summit decisivo con la dirigenza pronta a mettere sul piatto i 6 milioni richiesti per blindarlo. Mentre le vicende societarie tengono banco con la questione Tether, sul fronte sportivo la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di fermarsi e lavora alacremente per blindare i gioielli di casa. Al centro dell’agenda di Comolli c’è un nome cerchiato in rosso, quello di Kenan Yildiz. Il talento turco, reduce da prestazioni scintillanti in Champions League, è considerato l’asset tecnico più prezioso del club, il presente e il futuro su cui costruire i successi di domani. Juventusnews24.com

Yildiz, tesoro Juve: ha già sfondato il muro dei 100 milioni, può raggiungere cifre mostruose - Riflettori accesi sul turco: è il calciatore con più valore all’interno della rosa ed è uno dei migliori in Europa per potenziale di crescita ... tuttosport.com