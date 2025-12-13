Rinnovo Maignan il Milan ci prova così | ecco l’offerta per convincere ‘Magic Mike’

Il Milan lavora per il rinnovo di Mike Maignan, il portiere francese classe 1995, il cui contratto scade il 30 giugno 2026. Nonostante l’obiettivo sia prolungare l’accordo, il club sta affrontando la sfida di convincere 'Magic Mike' a firmare un nuovo contratto, mantenendo così un punto fermo tra i pali della squadra rossonera.

