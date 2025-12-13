Rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica Brenta c' è anche la Lista dei civici
Il rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica Brenta si apre con la presentazione della Lista Giustino Mezzalira Acqua Agricoltura Ambiente, nata per rappresentare la maggioranza dei consorziati, spesso distanti dal Consorzio e poco coinvolti nelle decisioni. Questa iniziativa mira a dare voce a chi, normalmente, non esercita il diritto di voto, rafforzando il ruolo dei cittadini nel processo decisionale.
Si chiama Lista Giustino Mezzalira Acqua Agricoltura Ambiente ed «è nata per dare voce alla stragrande maggioranza dei consorziati (oltre il 90%) che normalmente non vota perché sente il Consorzio lontano e non rappresentativo dei propri interessi. Noi non siamo espressione di una sola parte (ad. Padovaoggi.it
Rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica Brenta, c'è anche la Lista dei "civici" - Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica Brenta si terranno Domenica 14 Dicembre 2025. padovaoggi.it
Sei Consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna al voto a dicembre per il rinnovo degli organi amministrativi - Romagna saranno chiamati al voto nel mese di dicembre per rinnovare la propria governance. sassuolo2000.it
CONFARTIGIANATO LA SPEZIA: CILENTO NEL CONSIGLIO NAZIONALE CONFARTIGIANATO TRASPORTI Al termine dell'iter di rinnovo degli Organi statutari. Confartigianato La Spezia - facebook.com facebook
A Cascia il rinnovo degli organi della Consulta dei Giovani: protagonisti i giovani del territorio #tuttoggi #Istituzioni #Valnerina #cascia #consultadeigiovani #cronaca #evidenza #giovani #istituzioni #scoop #valnerina | ow.ly/Nlvp106ryKt x.com
Consorzi di Bonifica del Veneto al rinnovo degli organi direttivi