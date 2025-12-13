Rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica Brenta c' è anche la Lista dei civici

Il rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica Brenta si apre con la presentazione della Lista Giustino Mezzalira Acqua Agricoltura Ambiente, nata per rappresentare la maggioranza dei consorziati, spesso distanti dal Consorzio e poco coinvolti nelle decisioni. Questa iniziativa mira a dare voce a chi, normalmente, non esercita il diritto di voto, rafforzando il ruolo dei cittadini nel processo decisionale.

Si chiama Lista Giustino Mezzalira Acqua Agricoltura Ambiente ed «è nata per dare voce alla stragrande maggioranza dei consorziati (oltre il 90%) che normalmente non vota perché sente il Consorzio lontano e non rappresentativo dei propri interessi. Noi non siamo espressione di una sola parte

