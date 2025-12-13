Rimpasto di Giunta no secco del gruppo ' Con' | Basta con la politichetta delle poltrone
Il gruppo ‘Con’ si oppone con fermezza al possibile rimpasto di Giunta, evidenziando come questa operazione possa compromettere la stabilità dell’Amministrazione cittadina in un momento cruciale. Attraverso il suo capogruppo Achille Capozzi, il gruppo ribadisce la volontà di evitare tattiche dilatorie e politiche delle poltrone, richiamando l’attenzione sull’importanza di mantenere coesione e stabilità.
l gruppo consiliare di ‘Con’, per voce del suo capogruppo Achille Capozzi, interviene con decisione sul dibattito che a dire del gruppo starebbe destabilizzando la maggioranza: “Respingiamo ogni tattica dilatoria e ipotesi di rimpasto in un momento chiave per l'Amministrazione cittadina” tuona il. Foggiatoday.it
Lombardia, formalizzato rimpasto Giunta - L'assessore Fabrizio Sala è stato nominato vicepresidente della Regione Lombardia, posto lasciato vacante da Mario Mantovani, arrestato la scorsa settimana. lagazzettadelmezzogiorno.it
Niente rimpasto di giunta, ma Azione guarda al 2027 - All'inaugurazione della sede milanese del partito Calenda pensa già al futuro e ribadisce: centrale il tema della sicurezza ... rainews.it
Rimpasto di giunta a Falconara Marittima, cambia l'assessore alla Polizia locale. Cappanera subentra a Cipolletti. Cambio anche per vicesindaco e presidente del Consiglio #ANSA - facebook.com facebook
Rimpasto di giunta a Padova, Bressa è il nuovo vicesindaco. Ai Lavori pubblici Bisato, ex segretario provinciale del Pd #ANSA x.com
Lombardia nella tempesta. Girelli e Ferrari dimissionari: ''No al rimpasto, si al voto''