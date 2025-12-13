Rimpasto di Giunta no secco del gruppo ' Con' | Basta con la politichetta delle poltrone

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo ‘Con’ si oppone con fermezza al possibile rimpasto di Giunta, evidenziando come questa operazione possa compromettere la stabilità dell’Amministrazione cittadina in un momento cruciale. Attraverso il suo capogruppo Achille Capozzi, il gruppo ribadisce la volontà di evitare tattiche dilatorie e politiche delle poltrone, richiamando l’attenzione sull’importanza di mantenere coesione e stabilità.

l gruppo consiliare di ‘Con’, per voce del suo capogruppo Achille Capozzi, interviene con decisione sul dibattito che a dire del gruppo starebbe destabilizzando la maggioranza: “Respingiamo ogni tattica dilatoria e ipotesi di rimpasto in un momento chiave per l'Amministrazione cittadina” tuona il. Foggiatoday.it

Lombardia, formalizzato rimpasto Giunta - L'assessore Fabrizio Sala è stato nominato vicepresidente della Regione Lombardia, posto lasciato vacante da Mario Mantovani, arrestato la scorsa settimana. lagazzettadelmezzogiorno.it

Niente rimpasto di giunta, ma Azione guarda al 2027 - All'inaugurazione della sede milanese del partito Calenda pensa già al futuro e ribadisce: centrale il tema della sicurezza ... rainews.it

Immagine generica

Lombardia nella tempesta. Girelli e Ferrari dimissionari: ''No al rimpasto, si al voto''

Video Lombardia nella tempesta. Girelli e Ferrari dimissionari: ''No al rimpasto, si al voto''