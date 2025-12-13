Rimpasto di Giunta no secco del gruppo ' Con' | Basta con la politichetta delle poltrone
Il gruppo 'Con' si oppone con fermezza al possibile rimpasto di Giunta, evidenziando come le politiche delle poltrone possano destabilizzare l'amministrazione cittadina in un momento cruciale. Achille Capozzi, capogruppo del gruppo, sottolinea la volontà di respingere tattiche dilatorie e di mantenere stabilità in questa fase delicata.
l gruppo consiliare di ‘Con’, per voce del suo capogruppo Achille Capozzi, interviene con decisione sul dibattito che a dire del gruppo starebbe destabilizzando la maggioranza: “Respingiamo ogni tattica dilatoria e ipotesi di rimpasto in un momento chiave per l'Amministrazione cittadina” tuona il. Foggiatoday.it
