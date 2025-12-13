Riforme Renzi | Centro destra fa contrario di quanto diceva all' opposizione

Renzi critica il centrodestra per le sue posizioni sulle riforme, sottolineando le differenze rispetto alle promesse fatte all'opposizione. In un intervento, esprime soddisfazione per le misure adottate dal suo governo, come gli 80 euro, le riforme del terzo settore e le unioni civili, invitando Meloni a seguire l'esempio.

“In riferimento alle riforme del nostro governo le posso dire che sarei molto contento se la Meloni facesse la metà di quello che abbiamo fatto noi, dagli 80 euro alla riforma del terzo settore, alle unioni civili, al dopo di noi, al Jobs Act, all’industria 4.0. Se invece la buttiamo sulle riforme costituzionali, io dico che noi siamo sempre disponibili a ragionare con chiunque”. Così Matteo Renzi a margine di un panel sulle riforme ad Atreju. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Riforme, Renzi: "Centro destra fa contrario di quanto diceva all'opposizione - (LaPresse) "In riferimento alle riforme del nostro governo le posso dire che sarei molto contento se la Meloni facesse la metà di quello che ... stream24.ilsole24ore.com

Renzi: “Per la legge elettorale fatta bene noi ci siamo, ma la Meloni è per le preferenze sì o no?” - Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato a margine del suo arrivo a Atreju le ultime novità sulla legge elettorale, sollevando dubbi e critiche sulla tempistica e sulle motivazioni dietro ... msn.com

Atreju, #Renzi: "Stavolta – a differenza del 2024 – mi hanno invitato. E io ovviamente ci vado, perché vado sempre e ovunque. Il confronto con me però la Meloni non vuole farlo, peccato. Farò un confronto con Casellati, Calderoli e Rampelli sulle riforme" @po x.com

???? Giustizia, premierato, legge elettorale: avanti con le riforme. Coerenti fino in fondo, senza correre il rischio di fare Renzi 2 la vendetta Ne ho parlato al Corriere della Sera. Tu cosa ne pensi? Leggi qui https://www.affarieuropei.gov.it/it/ministro/rasseg - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Riforme, Renzi: "Centro destra fa contrario di quanto diceva all'opposizione

Toti, il centrodestra si deve impegnare contro le pessime riforme di Renzi

Video Toti, il centrodestra si deve impegnare contro le pessime riforme di Renzi Video Toti, il centrodestra si deve impegnare contro le pessime riforme di Renzi