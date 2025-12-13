Riccione tra street art e storia | dal rinnovamento del corso al Metromare trasformato in galleria d' arte
Riccione si distingue per un progetto di rinnovamento che combina il suo patrimonio storico con l'arte urbana contemporanea. Dal rifacimento del corso principale al Metromare trasformato in una galleria a cielo aperto, la città si reinventa valorizzando le proprie radici e promuovendo un dialogo tra passato e innovazione.
Il Comune di Riccione promuove un progetto di rinnovamento che unisce l’identità storica di Riccione Paese con l'innovazione della street art. La Giunta comunale ha infatti approvato le linee guida che disegnano il futuro del paese e della porta di ingresso al porto, trasformando l'infrastruttura. Riminitoday.it
