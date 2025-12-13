Riccione in arrivo la rotatoria provvisoria e sperimentale tra viale Lombardia e viale Bergamo

A Riccione, presto sarà installata una rotatoria provvisoria tra viale Lombardia e viale Bergamo, mirata a migliorare la sicurezza e la viabilità in un’area ad alto traffico. L’intervento, approvato dall’amministrazione comunale, rappresenta una soluzione temporanea e sperimentale per gestire in modo più efficace il flusso veicolare e ridurre i rischi di incidenti.

Con l'obiettivo principale di migliorare la sicurezza stradale e la viabilità in un'area di particolare traffico veicolare, L'Amministrazione comunale ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione di una rotatoria provvisoria e sperimentale all'incrocio tra viale Lombardia e.

