Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore | Le condizioni di salute sono migliorate
Dopo un periodo di assenza a causa di un malore, il Maestro Riccardo Chailly fa il suo ritorno al Teatro alla Scala. Questa sera, sabato 13 dicembre, dirigerà la rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, segnando un momento importante nel suo percorso artistico e un segnale di ripresa.
Il Maestro Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore. Stasera, sabato 13 dicembre, dirigerà la rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Fanpage.it
Riccardo Chailly torna al Teatro alla Scala dopo il malore: “Le condizioni di salute sono migliorate” - Il direttore d'orchestra si era visto costretto a interrompere la recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto ... fanpage.it
Riccardo Chailly torna sul podio alla Scala dopo il malore - Il 10 dicembre, durante l’opera di Dmitrij Šostakovic, Chailly ha dovuto lasciare il podio e recarsi al Centro Cardiologico Monzino. tg24.sky.it
Riccardo Chailly torna domani sul podio. Dopo il malore che gli ha fatto interrompere Lady Macbeth il 10 alla Scala #ANSA - facebook.com facebook
Riccardo Chailly torna domani sul podio. Dopo il malore che gli ha fatto interrompere Lady Macbeth il 10 alla Scala #ANSA x.com
Scala, malore per Chailly: opera sospesa, maestro torna a casa