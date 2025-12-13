Ribellarsi è giusto Buon 1312 Acab Così i collettivi inneggiano allo scontro con gli agenti

Negli ultimi giorni, sui canali degli antagonisti, si moltiplicano le discussioni e le chiamate all'azione in vista del 13 dicembre. Tra slogan e appuntamenti, si evidenzia un fermento di ribellione e contestazione nei confronti delle forze dell’ordine, alimentato da un clima di tensione e volontà di protesta.

Da giorni, nelle pagine e nei gruppi degli antagonisti, si fa un gran parlare di eventi e di manifestazioni per il 13 dicembre. Una data come un'altra, se non fosse che si festeggia Santa Lucia, ma non per tutti, perché questo giorno, nella simbologia antagonista, ha un significato ben preciso. 13 dicembre si può scrivere anche 13.12 o, semplicemente, 1312 e questo numero non è a caso ma è una delle forme utilizzate per l'acronimo Acab (all cops are bastard), dove ogni numero corrisponde a una lettera. " Ribellarsi è bello. Ribellarsi è giusto. Buon 1312 ", si legge in uno di questi messaggi, che è stato pubblicato sui profili social dal Ksa di Torino, il collettivo universitario legato a doppio filo con il centro sociale Askatasuna. Ilgiornale.it

