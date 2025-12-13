Revocati gli arresti domiciliari a Luigi Cuozzo accusato dell’aggressione al vicesindaco di Rotondi

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha revocato gli arresti domiciliari a Luigi Cuozzo, coinvolto nell'aggressione al vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, avvenuta il 12 luglio scorso. La decisione si basa sulle indagini in corso e sulle valutazioni delle circostanze del caso.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Cuozzo, uno dei due presunti aggressori del vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, aggredito lo scorso 12 luglio all'interno di un bar del comune caudino.

