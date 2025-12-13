Rettore e la mamma di Giorgia si trovano faccia a faccia dopo le brutte parole della cantante | c’è tensione
Rettore e la madre di Giorgia si confrontano in un momento di forte tensione, a seguito delle recenti dichiarazioni della cantante sul suo talento. L'incontro in studio mette in evidenza le divergenze e il clima di imbarazzo tra i protagonisti, rendendo evidente la complessità della vicenda.
Rettore e la madre di Giorgia si ritrovano faccia a faccia, dopo le polemiche sul talento della cantante: in studio cala l’imbarazzo e la tensione è palpabile. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Rettore non si trattiene e spara a zero su due personaggi famosi: parole pesanti e senza filtri Un incontro del tutto inaspettato ha animato il pomeriggio di Rai Uno. Nel salotto di La Volta Buona, Caterina Balivo ha messo di fronte, a sorpresa, Rettore e Elsa Giordano, madre di Giorgia. Le due non si vedevano da quando, mesi fa, la cantante aveva definito Giorgia «sopravvalutata», scatenando una polemica feroce e la reazione piccata della mamma dell’artista. Donnapop.it
Giorgia, la madre e Rettore faccia a faccia: la reazione e l'imbarazzo - Un incontro imbarazzante anche perché, del tutto inaspettato, almeno a giudicare dalle reazioni delle due protagoniste. today.it
La Volta Buona, pagelle del 4 dicembre: la “pesante” mamma di Giorgia (7), Rettore asfaltatrice seriale (9) - La “pesante” mamma di Giorgia, la figlia di Pupo e Donatella Rettore in versione asfaltatrice seriale: questo e altro in studio a La Volta Buona. dilei.it
Te possimo Caterì…” È bastata questa battuta, rivolta al volo da Elsa Giordano a Caterina Balivo, per far capire a tutti l’atmosfera che si respirava in studio. Insomma, la mamma di Giorgia non se l’aspettava proprio di trovarsi davanti la Rettore, dopo settimane - facebook.com facebook
Giorgia fa lo scherzo al papà Salvo checiap #shorts