Responsabilità e sviluppo sostenibile | Nocera Superiore al fianco del Terzo Settore

Nocera Superiore si impegna a sostenere il Terzo Settore, promuovendo trasparenza e responsabilità. Il Comune rafforza il suo ruolo di supporto alle organizzazioni locali, informandole sulle normative e incentivando pratiche sostenibili. Un passo importante per consolidare un rapporto di collaborazione e sviluppo responsabile nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Nocera Superiore conferma il proprio impegno a favore della regolarità, della trasparenza e della sostenibilità delle organizzazioni del Terzo Settore che operano sul territorio, promuovendo una corretta informazione sul futuro degli enti e sulle importanti novità normative che li riguardano. Giovedì 18 dicembre alle ore 11.00 la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale "Aldo Moro" di via San Clemente ospiterà l'incontro dal tema "Responsabilità e sviluppo sostenibile" che vedrà la partecipazione del presidente dell'Associazione Auxilium Sociale A.P.S., l'avvocato Giuseppe Brandi, esperto del Terzo Settore, che presenterà, alle associazioni attive e operanti sul territorio, il percorso di accompagnamento delle organizzazioni dal modello Onlus alla nuova identità di Enti del Terzo Settore.