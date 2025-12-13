Resident Evil Code | Veronica e RE 0 Remake un leaker potrebbe aver svelato quando usciranno

Un noto leaker ha suggerito le possibili date di uscita dei remake di Resident Evil Code: Veronica e Resident Evil 0. Secondo le indiscrezioni di Dusk Golem, la community horror potrebbe presto scoprire quando poter finalmente giocare questi attesi titoli rivisitati.

Secondo nuove indiscrezioni, il futuro di Resident Evil potrebbe essere già in parte scritto. Dusk Golem, un leaker molto noto nella community horror ha infatti suggerito quando potremmo finalmente mettere le mani sui remake di Code: Veronica e Resident Evil 0. Le informazioni non parlano di un annuncio imminente, ma delineano una roadmap credibile e coerente con la strategia recente di Capcom. Un quadro che aiuta a capire perché la casa giapponese stia mantenendo il massimo riserbo. E perché, per ora, l’attenzione sia concentrata su un altro capitolo fondamentale della saga. Dusk Golem, insider conosciuto per le sue anticipazioni su produzioni horror giapponesi e già rivelatosi attendibile in più occasioni, ha affermato che il remake di Resident Evil Code: Veronica dovrebbe essere annunciato nel corso del prossimo anno e arrivare sul mercato nel 2027. Game-experience.it

