Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 13 dicembre | Video Mediaset

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre torna in onda su Canale 5 la soap turca

Doppio appuntamento oggi – sabato 13 dicembre  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Episodio 67 – terza parte Sirin e Hatice hanno un confronto in merito al lavoro di Enver e lei ammette di essere a conoscenza del lavoro del padre. Durante la cena organizzata da Nezir, arriva un’ospite inaspettata. Yusuf continua a chiedersi perché Kismet tenga così tanto alla causa che riguarda lui e Arif. Superguidatv.it

Episodio 67 – prima parte - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 27 novembre | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

replica la forza di una donna 2 in streaming puntata del 13 dicembre video mediaset

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 13 dicembre | Video Mediaset

QUANDO HAI 30 ANNI E VEDI UN MARANZA - iPantellas & Roberryc

Video QUANDO HAI 30 ANNI E VEDI UN MARANZA - iPantellas & Roberryc