Renato Serra all’assalto dello scudetto con Larduet e Barzasi

Il primo passo è entrare a far parte dei grandi. Il secondo, il più difficile, è restarci. La Ginnastica Artistica Renato Serra di Cesena sta riuscendo egregiamente nell'intento, confermandosi ogni anno tra le migliori squadre d'Italia sia in ambito maschile che in quello femminile. Stagione dopo stagione, il sodalizio guidato dal presidente Corrado Maria Dones, aggiunge qualche gradino alla scalata verso il primo posto che vale lo scudetto e che lo scorso anno è stato sfiorato da entrambe le squadre. Per rilanciare ulteriormente, ieri mattina, nella sala del consiglio comunale, sono state presentate due delle punte di diamante del club.

