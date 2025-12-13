Rems unica per tutta la regione | 100 mila euro per lo studio ecco di cosa si tratta

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 100 mila euro per uno studio finalizzato alla creazione di una Rems unica per l'intera regione. L'obiettivo è analizzare le esigenze e le modalità di realizzazione di una struttura condivisa, migliorando l'offerta di assistenza e sicurezza per i soggetti coinvolti.

La Regione stanzia 100 mila euro per produrre un documento di analisi che porti alla realizzazione di una Rems unica per tutto il Friuli Venezia Giulia. A renderlo noto è il consigliere della Lega, nonché ex poliziotto, Giuseppe Ghersinich, attraverso una nota diramata dopo la lunga maratona che.

