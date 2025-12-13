Rems unica per tutta la regione | 100 mila euro per lo studio ecco di cosa si tratta

La Regione Friuli Venezia Giulia investe 100 mila euro per sviluppare uno studio finalizzato alla creazione di una Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) unica per l’intera regione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi di assistenza e sicurezza.

La Regione stanzia 100 mila euro per produrre un documento di analisi che porti alla realizzazione di una Rems unica per tutto il Friuli Venezia Giulia. A renderlo noto è il consigliere della Lega, nonché ex poliziotto, Giuseppe Ghersinich, attraverso una nota diramata dopo la lunga maratona che. Triesteprima.it

