Regione quattro milioni da Irfis per sostenere le imprese confiscate
La Regione Siciliana destina quattro milioni di euro a Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l’impegno nella tutela della legalità e nel rilancio economico. Questo intervento mira a favorire la ripresa delle attività imprenditoriali coinvolte in misure di prevenzione patrimoniale, contribuendo allo sviluppo socio-economico del territorio.
La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno per la tutela della legalità e per il rilancio del tessuto produttivo con l’attivazione di un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. Con il decreto firmato dall’assessore regionale all’Economia. Cataniatoday.it
Quattro milioni da Irfis per le imprese confiscate, Schifani: "Così sosteniamo l’antimafia dei fatti" - La gestione delle misure è affidata a Irfis FinSicilia spa, che curerà l’istruttoria e valuterà la sostenibilità economica delle operazioni. agrigentonotizie.it
Economia, quattro milioni da Irfis per sostenere le imprese confiscate. Schifani: “Il governo conferma il proprio impegno antimafia” - Con il decreto, firmato dall'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino, attivato un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. msn.com
