Regionali Aldo Aloisi attacca | Lista debole e caso Paride Mazzotta serve un mea culpa

Dopo le recenti elezioni regionali in Puglia, il centrodestra si trova ad affrontare tensioni e critiche interne. Aldo Aloisi punta il dito su una lista considerata debole e sul caso Paride Mazzotta, chiedendo un mea culpa. La situazione riflette le difficoltà e le sfide ancora aperte nel panorama politico regionale.

LECCE – Non si placano le acque all’interno del centrodestra pugliese all’indomani delle elezioni regionali. A scuotere gli ambienti di Forza Italia è una dura presa di posizione di Aldo Aloisi, figura storica del movimento e fondatore di Azzurro popolare. Con un’analisi lucida e sferzante. Lecceprima.it

