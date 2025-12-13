Regionali Aldo Aloisi attacca | Lista debole e caso Paride Mazzotta serve un mea culpa
Dopo le recenti elezioni regionali in Puglia, il centrodestra si trova ad affrontare tensioni e critiche interne. Aldo Aloisi punta il dito su una lista considerata debole e sul caso Paride Mazzotta, chiedendo un mea culpa. La situazione riflette le difficoltà e le sfide ancora aperte nel panorama politico regionale.
LECCE – Non si placano le acque all’interno del centrodestra pugliese all’indomani delle elezioni regionali. A scuotere gli ambienti di Forza Italia è una dura presa di posizione di Aldo Aloisi, figura storica del movimento e fondatore di Azzurro popolare. Con un’analisi lucida e sferzante. Lecceprima.it
Aloisi (FI): "Centrodestra e Forza Italia devono fare mea culpa dopo le elezioni regionali" - Fondatore del partito di Forza Italia, perché i club erano erano una cosa un po’ diversa ai tempi della nascita del movimento di Berlusconi, Aldo Aloisi esponente storico forzista porta all’attenzione ... leccesette.it
?GARE DEL WEEKEND Juniores U19 Regionali 13.12 ??Pedemonte ?Via Santa Sofia ?16:30 Allievi U17 Regionali 14.12 ??Junior Monticello ?Via Aldo Moro (VI) ?10:30 #forzarossoblù #pescantinasettimo - facebook.com facebook
Precari Regione: Forza Italia attacca la maggioranza sulla maxi stabilizzazione