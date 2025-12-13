Regionali Aldo Aloisi attacca | Lista debole e caso Mazzotta serve un mea culpa
Dopo le recenti elezioni regionali in Puglia, le tensioni nel centrodestra si intensificano. Aldo Aloisi critica la lista, considerandola debole, e richiama l’attenzione sul caso Mazzotta, chiedendo un mea culpa. La situazione politica nella regione rimane complessa e in evoluzione, con nuove dichiarazioni che alimentano il dibattito interno al fronte di governo.
LECCE – Non si placano le acque all’interno del centrodestra pugliese all’indomani delle elezioni regionali. A scuotere gli ambienti di Forza Italia è una dura presa di posizione di Aldo Aloisi, figura storica del movimento e fondatore di Azzurro popolare. Con un’analisi lucida e sferzante. Lecceprima.it
Aloisi (FI): "Centrodestra e Forza Italia devono fare mea culpa dopo le elezioni regionali" - Fondatore del partito di Forza Italia, perché i club erano erano una cosa un po’ diversa ai tempi della nascita del movimento di Berlusconi, Aldo Aloisi esponente storico forzista porta all’attenzione ... leccesette.it
