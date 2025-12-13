Recita di Natale | di cortocircuiti cultura woke e canzoncine

L'articolo esplora le contraddizioni e le tensioni che circondano le recite di Natale, tra tradizione, cultura woke e modifiche ai testi delle canzoni. Un'analisi delle origini di Jingle Bells, delle scelte delle scuole pubbliche e delle implicazioni culturali di un fenomeno che evidenzia cortocircuiti tra religione, educazione e società contemporanea.

Cortocircuito. Mai parola fu più azzeccata. Perché se è vero che Jingle Bells nasce come canto americano e laico e se è vero che la scuola ’rea’ di aver modificato la prima versione della traduzione italiana – togliendo dal testo i riferimenti a Gesù – è pubblica e statale, è anche vero che lo stesso istituto – pubblico e statale – è addirittura intitolato a un santo: Giovanni Bosco, l’educatore cattolico per eccellenza. Quindi, ciò che effettivamente ci si chiede è se anche l’intitolazione della scuola possa urtare la sensibilità delle famiglie di altre religioni o atee che lì hanno iscritto i loro figli o se non si tratti, piuttosto, dell’ennesimo esempio dell’applicazione estrema della cultura woke. Ilrestodelcarlino.it

