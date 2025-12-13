Re Carlo rompe con la tradizione e parla della sua battaglia contro il cancro

Re Carlo rompe con la tradizione condividendo pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, sottolineando l'importanza della diagnosi precoce e della trasparenza. La monarchia si apre al tema della prevenzione, inviando un messaggio di sensibilizzazione al Paese e invitando alla prevenzione e allo screening.

La monarchia si apre: diagnosi precoce e trasparenza come messaggio per il Paese. Appello allo screening e alla prevenzione. Ildifforme.it Re Carlo III non è guarito dal cancro, ma sta meglio. Rompe il protocollo e guarda in faccia i suoi sudditi. La malattia come mezzo per dialogare in maniera onesta - Il sovrano in un video inedito annuncia la riduzione delle cure oncologiche e rilancia la sua campagna di sensibilizzazione ... ilfattoquotidiano.it

Re Carlo rompe il silenzio sulle sue cure per il cancro: come sta il sovrano - Re Carlo III parla della sua battaglia contro il cancro, sottolineando l'importanza della diagnosi precoce e dei progressi terapeutici ... bigodino.it

