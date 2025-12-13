Re Carlo | Le mie cure contro il cancro potranno essere ridotte nel nuovo anno una benedizione – Il video

Re Carlo annuncia che le sue cure contro il cancro potranno essere ridotte nel nuovo anno, un risultato positivo dopo il percorso di trattamento. In un video, il sovrano esprime gratitudine per il sostegno ricevuto e riflette sull'importanza della comunità di cura che ha accompagnato il suo cammino di salute.

(Agenzia Vista) Londra, 13 dicembre 2025 "Durante il mio viaggio contro il cancro, sono stato profondamente commosso da quella che posso solo chiamare la comunità di cura che circonda ogni malato di cancro. Gli specialisti, gli infermieri, i ricercatori e i volontari che lavorano instancabilmente per salvare e migliorare vite umane. Ma ho anche imparato qualcosa che mi turba profondamente. Almeno 9 milioni di persone nel nostro Paese non sono aggiornate sugli screening oncologici a loro disposizione. Si tratta di almeno 9 milioni di opportunità perse per la diagnosi precoce. La diagnosi precoce salva semplicemente la vita. Open.online Re Carlo: Le mie cure contro il cancro potranno essere ridotte nel nuovo anno, una benedizione - (Agenzia Vista) Londra, 13 dicembre 2025 "Durante il mio viaggio contro il cancro, sono stato profondamente commosso da quella che posso solo chiamare la comunità di cura che ... msn.com

