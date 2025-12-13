Re Carlo | Le mie cure contro cancro saranno ridotte grazie alla diagnosi precoce

Re Carlo III ha annunciato che il trattamento contro il cancro sarà ridotto nel 2024, grazie a una diagnosi precoce e a un intervento efficace. In un videomessaggio trasmesso su Channel 4, il sovrano ha sottolineato l’importanza delle cure tempestive e dell’adesione alle prescrizioni mediche per migliorare la sua condizione.

