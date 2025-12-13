Re Carlo il videomessaggio di speranza | Le cure contro il cancro saranno ridotte

Re Carlo ha diffuso un videomessaggio in cui si mostra ottimista riguardo alle future terapie contro il cancro, annunciando una riduzione delle cure. Le sue parole, pronunciate prima della trasmissione, hanno suscitato speranza e interesse, sottolineando un possibile progresso nella lotta a questa malattia.

Si sente “positivo e ottimista”. Sono queste le parole trapelate poco prima del videomessaggio di Re Carlo, andato in onda alle 8 (ore inglesi) di venerdì sera 12 dicembre. Sostenitore del Cancer Research UK, il Re ha ricevuto la diagnosi nel 2024. Con il suo messaggio, registrato per la campagna Stand Up For Cancer 2025, Carlo rompe un tabù: i Reali non hanno mai commentato né parlato del proprio stato di salute in pubblico, prima del Re e della Principessa del Galles. E sono parole di speranza, quelle del Re, che nel 2026 ridurrà le cure contro il cancro. Il messaggio di Re Carlo sul cancro. Venerdì sera, 12 dicembre, alle ore 8 inglesi, Re Carlo ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro: il raro videomessaggio è stato fatto a favore della campagna Stand Up To Cancer, che ogni anno raccoglie fondi per la ricerca e la cura contro il cancro (si occupa anche di prevenzione, tema tanto caro al Re). Dilei.it

