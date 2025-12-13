Ravenna Ronaldinho testimonial giallorosso

Ronaldinho sarà il testimonial giallorosso nella partita di lunedì sera al ‘Tonino Benelli’ di Pesaro. Sono disponibili 588 biglietti per il settore ospiti, offrendo ai tifosi l’opportunità di assistere all’evento e sostenere la squadra in un'occasione speciale.

Sono 588 i biglietti disponibili per il settore ospiti del ‘Tonino Benelli’ di Pesaro, dove, lunedì sera, alle 20.30, il Ravenna giocherà l’ultima gara del girone di andata e del 2025. Considerando i dati della prevendita (circa 450 i tagliandi venduti), che chiuderà domani alle 19, l’esodo dei tifosi giallorossi per la sfida contro la Vis sarà comunque buono. D’altronde, il Ravenna pur essendo reduce dal ko di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Renate, in campionato viene dal clamoroso ed entusiasmante successo casalingo contro il Pontedera, maturato nei minuti di recupero grazie alle reti di Luciani e Okaka. Ilrestodelcarlino.it Ravenna Ronaldinho testimonial giallorosso - La foto del fuoriclasse con la sciarpa della squadra in un post sui social accompagnato dalla frase ‘Grandi cose stanno arrivando’ ... ilrestodelcarlino.it

Il video di Ronaldinho con la sciarpa del Ravenna Calcio - Sui social ufficiali del Ravenna calcio è apparso il Gaucho, Ronaldinho che ha mostrato sorridente la sciarpa del club oggi in Serie C. msn.com

#Ronaldinho - Ronaldinho infiamma i cuori dei tifosi del Ravenna: “Grandi cose stanno arrivando”. L’ex stella pronta a riportare entusiasmo e speranza nel club! https://ift.tt/REiXwGJ - facebook.com facebook

#Ronaldinho - Ronaldinho infiamma i cuori dei tifosi del Ravenna: “Grandi cose stanno arrivando”. L’ex stella pronta a riportare entusiasmo e speranza nel club! x.com

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Ronaldinho testimonial giallorosso