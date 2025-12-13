Raspadori sempre più ai margini dell’Atletico in Champions ha giocato solo le prime due partite

Giacomo Raspadori sta vivendo un inizio di stagione difficile all’Atletico Madrid, con poche apparizioni in Champions League e un ruolo marginale nella squadra. La sua presenza in campo è limitata, e le prospettive di un maggior impiego sembrano ancora lontane. Un momento complesso per l’attaccante italiano, alla ricerca di continuità e spazio in una delle squadre più competitive d’Europa.

Giacomo Raspadori non è riuscito finora a trovare il minutaggio che si aspettava all’Atletico Madrid. Nello scorso match di Champions contro il Psv, dove l’Atletico ha vinto 3-2 in trasferta, è rimasto in panchina. Oggi, alle 14, i Colchoneros giocheranno con il Valencia e l’ex Napoli non è stato schierato titolare. Raspadori all’Atletico gioca poco, possibile ritorno in Italia. Finora ha collezionato 1 gol e 2 assist in 12 presenze, ma ha giocato in campionato 200 minuti, mentre in Champions 108 minuti solo nelle prime due partite, restando in panchina nelle altre quattro. Si è parlato di un suo trasferimento in prestito a gennaio in Italia, con Lazio e Roma in pole per averlo, anche perché Raspadori non vorrebbe perdere il posto in Nazionale in vista di un ipotetico Mondiale da giocare con l’Italia. Ilnapolista.it

Raspadori, gol alla Juve e riconquista Napoli - Jack Raspadori lo sa bene e quanto gli è accaduto negli ultimi giorni ne è solo la conferma. gazzetta.it

Roma, tutti sul filo CORRIERE DELLA SERA Tagliare per migliorare e restare in zona Champions fino al traguardo. Dentro Zirkzee e magari anche Tel o Raspadori. In bilico (quasi) tutti gli attaccanti della Roma. Massara accetta il piano di Gasperini che, pur di - facebook.com facebook