Rapporto con una 15enne assolto | Tra il 52enne e lei c’era consenso

Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 52 anni coinvolto in un rapporto con una ragazza di 15, riconoscendo il consenso tra le parti. La decisione si basa sulla valutazione che la giovane fosse consenziente, nonostante l’età. L’uomo rischiava una condanna fino a otto anni di carcere.

Lei era consenziente, anche se aveva 15 anni e lui 52. Per questo il tribunale di Venezia ha assolto l’uomo, che rischiava otto anni di carcere. Critiche sono arrivate da parte di alcune associazioni che si occupano di violenza di genere. La sentenza, emessa mercoledì dal collegio giudicante composto da tre donne, ha respinto la richiesta della procura, che aveva chiesto una condanna a otto anni di reclusione. A presentare la denuncia erano stati i genitori della ragazza. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la violenza, stabilendo che la minorenne fosse consenziente nella relazione intrattenuta per circa nove mesi con l’uomo più grande di lei di 37 anni. Quotidiano.net

