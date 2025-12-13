Rapinano un coetaneo | arrestati

Quattro giovani, tra cui tre minorenni, sono stati arrestati dalla polizia di Firenze per aver messo a segno una rapina in concorso ai danni di un ragazzo di 19 anni in via Pratese. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare i responsabili e garantire la sicurezza della vittima.

FIRENZE Personale della questura di Firenze ha arrestato quattro giovani, tre minorenni e un 18enne, per una rapina in concorso ai danni di un ragazzo di 19 anni in via Pratese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane vittima stava tornando a casa quando i quattro l’hanno aggredita, colpendola con calci e pugni, e le hanno sottratto uno smartphone e una carta di pagamento. Uno degli aggressori avrebbe anche tentato di ottenere il codice del telefono minacciando il giovane con un oggetto metallico appuntito. Successivamente, secondo quanto accertato dalla polizia, la carta è stata utilizzata per due transazioni illecite in una tabaccheria della zona. Lanazione.it Rapinano un coetaneo: arrestati - FIRENZE Personale della questura di Firenze ha arrestato quattro giovani, tre minorenni e un 18enne, per una rapina in concorso ... msn.com

